تسجيل
12:00 GMT09 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أحمد حلمي مع زوجته منى زكي

    أحمد حلمي يثير تفاعلا واسعا برسالته لمنى زكي

    © AFP 2021 / KARIM SAHIB
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104266/98/1042669815_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_11c2c0501dcd8a8506514eac6b1d71a7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202103091048314630-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B2%D9%83%D9%8A/

    أثار الفنان المصري، أحمد حلمي، تفاعلا واسعا بين متابعيه على "إنستغرام" بسبب رسالته إلى زوجته الفنانة منى زكي، اليوم الثلاثاء، على موقع الصور والفيديوهات الشهير.

    وبمناسبة يوم المرأة العالمي، شارك أحمد حلمي صورتين له مع كل من والدته وزوجته، وأرفقهما بالتعليق: "الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ. فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى، هي الكنز الذي نجده في المحنة، هي الضحكة المكمله لكل فرحة، هي الضوء اللامع في أي عتمة. هي الذراع وهي العضد، شجّعوهن، فلنكن سنداً لهن فلولاهم لما كنا، فهنّ السبب في وجودنا فخرجنا من أرحامهن".

    وقال حلمي لوالدته: "شكراً يا أمي على ما أعطيتني إياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلاً يحترم كل امرأة و يقدرها".

    بينما وجه الممثل المصري رسالة إلى زوجته مني زكي: "شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف، فكنتِ دائماً نِعمَ الحبيبة والزوجة والصديقة ونِعمَ الأم. شجّعوهن فلولاهنّ لما كنا".

    View this post on Instagram

    A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy)

    وحظيت رسالة أحمد حلمي لوالدته وزوجته بإعجاب متابعيه على "إنستغرام"، إذ علق أحدهم له: "كلام رائع وجميل كتبته في حق المرأة بحبك أوي يا حلمي"، وكتبت متابعة أخرى: "كل عام ونساء بيتك بألف خير ويحفظكم لبعض".

    الفنانان المصريان منى زكي وأحمد حلمي
    © AFP 2021 / KARIM SAHIB
    رقصة أكشن... أحمد حلمي ومنى زكي يبهران جمهور القاهرة السينمائي... فيديو
    وفي 8 مارس/ أذار من كل العالم، يحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة، ويمثل هذا اليوم تقديرا لدور المرأة في مختلف نواحي الحياة، ويتناول الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.

    ويرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى عام 1956 حينما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها.

    ورغم تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين عن السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

    وفي 8 مارس/ آذار 1908 عادت المظاهرات مجددا، حيث خرجت مجموعات من النساء العاملات، في شوارع مدينة نيويورك، وكانت المظاهرات مختلفة، وقمن بالتظاهر بقطع من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية.

    إنفوجرافيك... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
    © Sputnik
    في يومها العالمي... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا

     

     

    انظر أيضا:

    أحمد حلمي يساند منتخب مصر للسيدات بعد تعرضه للتنمر
    أحمد العوضي يغيب عن لقاء ياسمين عبد العزيز بأحمد حلمي ومنى زكي... فيديو
    أحمد حلمي يجسد شخصية أديب نوبل نجيب محفوظ في عمل فني جديد
    "ذكريات تكسف"... أحمد حلمي يعلق على صورة مدرسته في السعودية
    أول عمل فني يجمع أحمد حلمي ومنى زكي بعد غياب 17 عاما
    الكلمات الدلالية:
    يوم المرأة العالمي, مشاهير, منوعات, منى زكي, احمد حلمي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    معلومات عن اليوم العالمي للمرأة وتاريخ الاحتفال به
    معلومات عن اليوم العالمي للمرأة وتاريخ الاحتفال به
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك