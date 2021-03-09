لحظات مؤثرة... مواطنة سعودية تستعيد بصرها بعد 5 أعوام.. فيديو

استعادت مواطنة سعودية بصرها بعد 5 أعوام من فقدها له، بسبب خطا منها أثناء تنظيف بيتها ببعض المركبات الكيميائية.

وبحسب لقاء لها مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية" السعودية، فقد عاد للمواطنة السعودية "نوف الرشيدي" بصرها بعد خمسة أعوام من فقدها حاسة البصر، عقب إجرائها عملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

وعن مشاعرها في أول لحظات عودة بصرها قالت نوف إنها صمتت من خوفها ألا يكون ما تراه حقيقيا.

وأشارت إلى أن أول من رأته كان الطبيب المعالج، وأن ابنها مشاري لم يصدق في البداية أنها استعادت البصر بعد الجراحة، فطلب منها أن تسير في المستشفى حتى يتثبت من كلامها.

وعبرت "نوف" عن صعوبة السنوات الـ 5، قائلة: لم أكن أرى شيئًا، وكان أولادها يحضرونها لمستشفى الملك خالد للعيون، لكني الآن آتي بمفردي من المدينة المنورة لمراجعة المستشفى.

وعن سبب فقدها البصر، أكدت نوف أنه كان بسبب استخدامها منظفات تسليك البلاعات والتي انفجرت في وجهها وظلت بعدها لمدة 5 أيام في العناية المركزة، ثم شهرًا في مستشفى أحد في المدينة.

يشار إلى أن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة كان قد قام بالاتصال بها بعد إجراء العملية وتهنئتها على نجاحها كما بارك لها زواج ابنها.