طاقم نسائي كامل يتولى قيادة طائرة بمناسبة اليوم العالمي للمراة

سيّرت شركة "الخطوط الجوية الإفريقية" رحلة جوية بإدارة طاقم كامل من النساء، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم الـ8 من مارس/آذار من كل عام.

وبحسب بوابة "أخبار ليبيا 24"، فقد أكد عمران الزبادي المتحدث باسم شركة "الخطوط الجوية الإفريقية"، أن شركته سيرت هذه الرحلة بطاقم نسائي كامل.

وقال الزبادي: الرحلة نفذت تحت شعار: "نساؤنا نوارس الجو". وقد تولت فيها الكابتن طيار، ليلى الجرنازي، قيادة الطائرة بمساعدة الكابتن طيار كلثوم البوسيفي، وتحت إشراف ومتابعة فنية من قبل السيدات في الترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية، إضافة إلى طاقم نسائي من المضيفات العاملات بالشركة.

من جانبه قدّم خليل المجعي، مدير عام شركة "الخطوط الجوية الإفريقية" التهنئة لكافة الزميلات، معربا عن فخر واعتزاز شركته بالدور الذي تضطلع به الكوادر النسائية داخلها.

وتضم شركة الخطوط الإفريقية ضمن كوادرها النسائية العديد من الوظائف التي تشغلها النساء بدءا من الوظائف اليومية الاعتيادية، مرورا بالكثير من المهام الأخرى، مثل موظفات الأمن والمرحلات والمضيفات الجويات وكذلك الطيارات ومساعداتهن.