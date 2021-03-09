تحقق انتشارا أوسع للمستخدمين... "فيسبوك" يختبر مع "إنستغرام" ميزة موجودة على "تيك توك"

بدأت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، في اختبار ميزة على تطبيق "إنستغرام" تواجدت في البداية على تطبيق الفيديوهات الصيني "تيك توك".

وتسمح الميزة لبعض منشئي المحتوى في الهند بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة على "إنستغرام"، تعرف باسم "Reels" على حساباتهم على "فيسبوك"، بحسب بيان من الأخيرة حصلت عليه وكالة "رويترز".

وفي الاختبار سيكون لدى بعض المستخدمين الهنود الذين قاموا بإنشاء مقاطع "Reels" طويلة مدتها 30 ثانية على "إنستغرام" خيار التوصية بهم على "فيسبوك".

كما أعلنت "فيسبوك" أنه سيكون لديها نسخته الخاصة من ميزة فيديوهات "Reels" على التطبيق الرئيسي.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك لرويترز: "في الهند ، نختبر قدرة منشئي المحتوى على "إنستغرام" اختيار توصية "Reels" الخاصة بهم على "فيسبوك"، الأمر الذي سياعد منشئي المحتوى على الوصول إلى جماهير جديدة، ويمكن للمستخدمين إنشاء واكتشاف المزيد من المحتوى الترفيهي".

وتعتبر ميزة فيديوهات "Reels" من "إنستغرام" هي إصدار شركة "فيسبوك" الخاصة من خاصية أطلقها تطبيق "تيك توك" في البداية، والتي تمكن المستخدمين من تسجيل مقاطع فيديو قصيرة مناسبة للهاتف الذكي وإضافتهم مؤثرات خاصة ومقاطع صوتية يتم سحبها من مكتبة الموسيقى.

وتم إطلاق ميزة "Reels" على "إنستغرام" في أعقاب حظر تطبيق "تيك توك" في الهند في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن خلق التطبيق الصيني جنونا بين المستخدمين الهنود لمقاطع الفيديو القصيرة.

ودفع النجاح الكبير لتطبيق "تيك توك" العديد من شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إضافة خدمات فيديو قصيرة إلى منصاتهم، مثل تطبيق "سناب شات" الذي طرح ميزة "بوت لايت" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.