لن تأمنوا داخل جحوركم... "الثعلب الأحمر" يطارد فرائسه... فيديو

يعد الثعلب من أكثر الحيوانات مكرا ودهاء ويعتمد على هاتين الصفتين في اقتناص فرائسه مهما بلغ حجم الصعوبات التي يواجهها.

يستطيع الثعلب تعقب فرائسه بهدوء شديد قبل أن ينقض عليها في هجوم خاطف يمكنه من النيل منها، حسب مقطع فيديو، نشرته مجلة "انشيونال جيوغرافيك أبو ظبي".

وكتب الموقع: "ثعلب أحمر يغوص في الثلوج ليقتنص فريسته الغافلة في جحرها".

ثعلب أحمر يغوص في الثلوج ليقتنص فريسته الغافلة في جحرها..

يمكن لأذني الثعلب التقاط الأصوات الخافتة ذات التردد المنخفض للحيوانات التي تظن أنها آمنة في جحورها.. يعيش لمدة تصل إلى 15 عامًا وقد يبلغ وزنه 14 كيلوغرامًا

الفيديو: Adam Levy#أسرتي_تقرأ pic.twitter.com/FWyIi9Eqc0 — مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) March 9, 2021

وتابعت: "يمكن لأذني الثعلب التقاط الأصوات الخافتة ذات التردد المنخفض للحيوانات التي تظن أنها آمنة في جحورها".

ولفتت المجلة إلى أن الثعلب الأحمر يعيش لمدة تصل إلى 15 عاما وقد يبلغ وزنه 14 كغ.