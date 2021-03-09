"نيسان" و"كيا" تسحبان أكثر من مليون سيارة بعد اكتشاف عيوب تصنيعية خطيرة

سحبت شركتا "نيسان" و"كيا"، ما يزيد على مليون سيارة في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف عيوب تصنيعية خطيرة، قد تؤدي في بعض الحالات إلى احتراق المركبة.

نشرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، اليوم الثلاثاء، استدعاء جديدا يغطي 800 ألف من سيارات "نيسان سنترا" في الولايات المتحدة بسبب عيب في أضواء الفرامل، حسبما ذكر موقع "سي نت".

عندما يضغط السائقون على دواسة الفرامل في سيارتهم، قد لا يعمل ضوء الفرامل الذي يعد إشارة ضرورية للسائقين الآخرين كي ينتبهوا إلى أن السيارة الأمامية تتباطأ، وبدون هذا الضوء يزداد خطر الاصطدام.

وقالت الشركة إن مفتاح ضوء الفرامل في السيارات السيدان قد يتلوث من الشحم القائم على السيليكون المستخدم في المكونات المحيطة. إذا كان الأمر كذلك، فقد تحدث الأكسدة ويبدأ ثاني أكسيد السيليكون في التراكم ويؤدي إلى مشاكل في الدائرة، مما يعني أن مصابيح الفرامل لن تضيء.

وأضافت "نيسان" أن المشكلة مقتصرة عن طرازات "سنترا" 2016-2019 ولا تؤثر على أي مركبات أخرى. وليس هناك علم بأي حوادث أو إصابات متعلقة بالمشكلة.

على جانب آخر، قالت شركة "كيا موتورز" إنها ستستدعي ما يقرب من 380 ألف سيارة "سبورتاج" و"كادنزا" لأن الدائرة الكهربائية قد تتسبب في نشوب حريق في مقصورة المحرك، بحسب وكالة "رويترز".

يغطي الاستدعاء المركبات التي تم تصنيعها من سنوات طراز 2017-2021 وسيستبدل التجار بعض الصمامات في صندوق التوصيل الكهربائي.

تم الاستدعاء من خلال عملية مماثلة في السوق الكوري، وقالت "كيا" إنه لم يتم الإبلاغ عن حرائق أو حوادث أو إصابات تتعلق بهذه المشكلة.