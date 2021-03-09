"الحنين العميق"... تقنية تحول الصور إلى لقطات حية… فيديو

يشعر البعض بالحنين إلى الماضي في بعض الأوقات، ويتمنى رؤية بعض أحبائه الراحلين أو قادة العالم، الذين لم نر لهم سوى بعض الصور أو الرسومات.

لكن هذا الواقع ربما تغيره تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تم استخدامها في برنامج جديد يطلق عليه "الحنين العميق"، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، التي أشارت إلى أن هذا البرنامج يمكنه جعل صور الراحلين تتحرك وكأنها في مقطع فيديو.

هل عاد من رحلوا عن عالمنا إلى الحياة؟ pic.twitter.com/zsRtkuvjvV — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 9, 2021

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يظهر لقطات لبعض ملوك ومشاهير العالم الراحلين وهي تتحرك بصورة مدهشة، ومن بينهم الملكة فيكتوريا، ملكة بريطانيا الراحلة، والإمبراطور الروماني يوليوس قيصر، والرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن، وآخرون، جميعهم رحلوا عن الحياة ولم تبق إلا صورهم.

وتقول الشبكة إنه يمكن لأي شخص تحميل صور أجداده واستخدامها في هذه البرنامج لتظهرهم وهم يتحركون.