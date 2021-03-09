نجوم "حرب أهلية" يحتفلون بعيد ميلاد يسرا

قرر فريق عمل المسلسل المصري "حرب أهلية" الاحتفال بعيد ميلاد النجمة المصرية يسرا، التي تقوم بدور البطولة فيه مع فنانيين آخرين.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المنتج جمال العدل وأسرة المسلسل أحضروا أقاموا حفلا بطريقة مفاجئة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة يسرا

ولفتت إلى أنهم "أحضروا "تورتة" للاحتفال بعيد ميلادها داخل مكان التصوير، وقاموا بدعوة مجموعة كبيرة من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني لحضور الحفل".

وذكرت "بوابة أخبار اليوم" إلى أنه من المقرر أن يستأنف فريق عمل المسلسل تصوير مشاهده داخل إحدى المقرات بمنطقة شبرامنت.

يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، بينما يقوم بإنتاجه جمال العدل وبطولة يسرا، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.