غادة عادل تحسم الجدل حول تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بـ"كورونا"

حسمت الفنانة المصرية، غادة عادل، الشائعات التي راجت أخيرا حول تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا بسبب التدخين، مؤكدة أن حالتها الصحية حتى الآن مستقرة وأنها ملتزمة بالعزل المنزلي.

وكشفت غادة عادل، في تصريحات لها ، كواليس إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها شعرت بأعراض نزلة البرد العادية لمدة 3 أيام، وبعدها خضعت للمسحة فظهرت نتيجة العينة إيجابية، مضيفة أنها "خضعت على الفور لبروتوكول علاجي تشرف عليه وزارة الصحة، ومن المقرر أن تجري مسحة أخرى بعد مرور أيام قليلة للاطمئنان على حالتها الصحية".

وسبق أن أعلنت الفنانة غادة عادل رسميا إصابتها بفيروس كورونا، ووجهت تحذيرا لكل من خالطها خلال اليومين الماضيين، وطالبتهم بالخضوع للفحص فورا، وأشارت إلى أن حالتها مستقرة، وتخضع للعزل الصحي داخل منزلها.

كما كشف مجدي الهواري زوج غادة عادل السابق عن حالتها الصحية، مؤكدا أنها "تجاوزت الموجة الأولى من الفيروس، وتخضع في المرحلة الحالية لبروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عزلت نفسها في المنزل".