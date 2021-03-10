هيفاء وهبي تتلقى هدية "غير متوقعة" في عيد ميلادها... فيديو

فاجأت علياء يموت، أخت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بهدية غير متوقعة بمناسبة عيد ميلادها الـ49.

وشاركت هيفاء وهبي مقطع فيديو يستعرض الهدية، وذلك عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، والتي عبارة عن "لوحة مرسوم عليها هيئتها على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي ومدونا اسمها عليها".

وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها بهذه الهدية، قائلة: "ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي".

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يشار إلى أن هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس/ آذار عام 1972، في بلدة محرونة في قضاء صور جنوبي لبنان، لأب لبناني هو محمد وهبي، وأم مصرية تدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم، ولديها أربعة أخوة، علياء، نسرين، هناء، أحمد.

وشغلت هيفاء وهبي أخيرا، اهتمام الجمهور بقصة خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري الذي نشب عقب تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، بعدما اتهمته بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفاء على حكم ضد وزيري بحبسه 5 سنوات.