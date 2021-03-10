"ضربة حظ"...رجل يشتري طبقا من الخزف من سوق للسلع المستعملة ويتفاجأ بأنه أثري

ابتسم القدر لرجل أمريكي من كونيتيكت، بعدما اشترى وعاء خزفيا من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة.

ليتبين أن القطعة الخزفية تعود للقرن الخامس عشر.

وشاءت الصدف بأن يرسل الرجل صورة عن الوعاء لدار مزادات سوثبيز، حيث قام خبراء المزاد بدراستها ومعرفة فترة صنعها.

#4Mar | Un tazón chino que data del siglo XV fue comprado por 35 dólares en una venta de garaje en Connecticut, Estados Unidos, y será subastado por Sotheby’s. Se estima que su valor estará entre 300.000 y 500.000 dólares.



📰📸: @dw_espanol pic.twitter.com/Bp4gyWJF3o — El Diario (@eldiario) March 4, 2021

ووفقا للخبراء، يوجد ستة أطباق منها، وهي من فترة حكم الإمبراطور، تشو دي، في الصين، بحسب ما نقل موقع insider.

وستعرض القطعة في 17 مارس/آذار للبيع، على أن يبدأ سعرها بنحو 300 إلى 500 ألف دولار.

يذكر بأنه، في وقت سابق، عثر على لوحة للفنان دالي، في أحد المتاجر، الأمر الذي أثار انتباه موظفة في المتجر، فعرضتها على المزاد لتقييم سعرها.