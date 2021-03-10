مجلة فوغ تنشر صورا من جلسة تصوير معمرة روسية

نشرت مجلة "فوغ" في نسختها الإيطالية، صورا من جلسة تصوير لمتقاعدة روسية من مدينة تشيليابينسك تبلغ من العمر 83 عاما بمناسبة عيد المرأة العالمي.

وأكدت حفيدة توشكوفا في مقابلة مع صحيفة "74ru"، أن جميع أفراد الأسرة أعجبوا بالصور لدرجة أنهم سمحوا للمصورة الفوتوغرافية ساشا ساماتوفا باستخدامها، وقامت ساماتوفا بدورها بارسالها إلى مجلة "فوغ" للأزياء.

وقالت حفيدة توشكوفا: "جدتي كانت قلقة طوال جلسة التصوير وكانت تقول: أنا كبيرة في السن. نحن أردنا أن نؤكد لها أن الأنوثة لا تزول مع تقدم العمر".

ومن جانبها قالت المصورة الفوتوغرافية ساماتوفا للجدة: "لا تزال أمامك الحياة بأكملها، بعض النساء في عمرك يصبحن عارضات أزياء".

وتظهر ليديا توتشكوفا في الصورة مرجدية ثوبا ورديا شاحبا وممسكة باقة من زهور الأقحوان.