سنغافورة تنشئ محطة عائمة للطاقة الشمسية... فيديو

تسعى غالبية دول العالم للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خاصة في الدول الصناعية التي تشهد انبعاثات هائلة، ويعد التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة جزءا من الجهود العالمية لمكافحة الانبعاثات الحرارية بصورة عامة.

وسنغافورة من الدول التي فيها معدلات عالية للانبعاثات الكربونية، ما دفع حكومتها إلى بناء محطة عائمة للطاقة الشمسية على مياه خليج جوهر.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن المحطة التي أنشأتها سنغافورة تتكون من 13 ألف لوح طاقة شمسية مثبتة بصورة متصلة على مساحة هائلة من مياه الخليج.

Singapore has built a floating solar power station with 13,000 panels in order to reduce its per capita CO2 emission, which is among the highest in Asia. pic.twitter.com/bmJ2p3F0zM — SCMP News (@SCMPNews) March 10, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف منها تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية في الدولة التي فيها واحد من أعلى معدلات الانبعاثات الكربونية في آسيا.

وتصل مساحة محطة الطاقة الشمسية العائمة التي تنشئها سنغافورة إلى ما يوازي مساحة 45 ملعب كرة قدم، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري.