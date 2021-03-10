"لو السؤال ده اتسأل لأمك".. ريهام سعيد تدخل على خط الأزمة بين نزار الفارس ورانيا يوسف.. فيديو

دخلت الفنانة والإعلامية المصرية ريهام سعيد على خط الأزمة بين الإعلامي العراقي نزار الفارس والفنانة المصرية رانيا يوسف، وذلك على خلفية سؤال هذا الإعلامي للفنانة في مقابلة سابقة عن مؤخرتها.

وتحدث الإعلامي العراقي نزار الفارس مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير"عن كواليس لقائه المثير للجدل مع الفنانة رانيا يوسف مشيرا إلى أن كل شئ كان متفقا عليه من ناحية الأسئلة.

وقال إن "ما حدث أنني أحببت استضافة رانيا يوسف لأنها فنانة قديرة وأنا أتابعها وأحبها جدا وسألتها إذا كانت تريد أن اسألها في أمر معين فقالت لي اسأل في أي شيء".

وأضاف أنه "التقى بها داخل فندق في القاهرة وأنها طلبت منه بعد الحلقة حذف السؤال الخاص بالحجاب فحذفه، ولكنها لم تطلب حذف سؤال المؤخرة بل ونشرت البرومو الخاص بالبرنامج الذي يتضمن هذا السؤال عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا شخصيا لا أرى فيه مشكلة".

كما استنكرت ريهام سعيد سؤال نزار سعيد لرانيا يوسف عن المؤخرة وهاجمته، موجهة له سؤالا عن موقفه "لو السؤال ده اتسأل لأمك؟".

وأكد أن رانيا يوسف لم تزده شهرة في العراق كما تردد، وقاطعته ريهام سعيد لتؤكد أن لولا حلقته مع رانيا يوسف لما زاد عدد متابعيه ولما عقد مؤتمرا صحفيا في مصر، واصفة إياه "بعدم المهنية".

وأجاب نزار بأن والدته لا ترتدي ملابس رانيا يوسف ولا هي فنانة ولو كانت ترتدي ملابسها وفنانة شهيرة لا دخل لي بما يسأله لها الإعلام.

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.