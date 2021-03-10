ضاحي خلفان يشعل جدلا بتغريدة حول واقعة التحرش بطفلة في مصر... ردود غاضبة

أثار الفريق ضاحي خلفان، القائد السابق لشرطة دبي، ضجة واسعة بعد تغريدة له في موقع "تويتر" على خلفية واقعة التحرش بطفلة في مصر.

وقال خلفان في تغريدته "رأيت في دول عربية شبابا يتحرشون بالفتيات والنساء عموما في الطريق العام، ورأيت شبابا في بعض الدول العربية يعتبرون ذلك عملا مشينا.. لا أريد أن أسمي...لكن تحية لشباب الإمارات على رفيع أخلاقهم".

رأيت في دول عربية شبابا يتحرشون بالفتيات والنساء عموما في الطريق العام...ورأيت شبابا في بعض الدول العربية يعتبرون ذلك عملا مشينا..لا اريد ان اسمي...لكن تحية لشباب الإمارات على رفيع اخلاقهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 9, 2021

البعض أيد ما أورده ضاحي خلفان في تغريدته، في حين أعرب آخرون عن تحفظهم عليها، مؤكدين أن التحرش موجود في جميع البلاد، والإمارات ليست استثناء.

وكتب أحد المتابعين: "نشهد بالله عشنا في الإمارات ما يقارب 32 سنة لم نر من شباب الإمارات الا الأخلاق الحميدة".

نشهد بالله عشنا في الإمارات ما يقارب ٣٢سنه لم نر من شباب الإمارات الا الأخلاق الحميده — Ahmed sebaii (@salman1960) March 9, 2021

واعتبر آخر أن "غياب التحرش" في الإمارات يرجع إلى أن هناك من "علم وأسس وربى وعاقب عند الخطأ".

لم يكن في الامارات من فراغ سيدي فهنالك من علم واسس و ربى و عاقب عند الغلط اطال الله في اعمار كل شيوخ الامارات الكرام و كانت البدايه بنهج سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله في الصرامه والعقاب لكي تحترم و تقدر الانثى والاعراض كمًا علمنا ديننا الحنيف — mousaalbeek2021 (@mousaalbeek2021) March 9, 2021

ووجه ثالث تحية إلى "رجال الأمن العام بالإمارات والذين روضوا المواطن والمقيم على احترام النساء والبنات وعدم التعرض لهم بجميع الإمارات دون استثناء".

وتحيه قلبيه منى لرجال الامن العام بالامارات والذين روضوا المواطن والمقيم على احترام النساء والبنات وعدم التعرض لهم بجميع الامارات دون استثناء — atef ahmed (@salah16ahmed) March 9, 2021

في المقابل، انتقد البعض تغريدة ضاحي خلفان، ورأوا أن الإمارات أكثر انفتاحا مقارنة ببقية الدول العربية وهو ما جعل ظاهرة التحرش تختفي على أراضيها.

وذّكر البعض الفريق ضاحي خلفان باتهام سائحة بريطانية في أكتوبر/تشرين الأول 2020 لوزير التسامح الشيخ نهيان مبارك آل نهيان بالتحرش بها، وهو ما نفاه الأخير جملة وتفصيلا.

وهذا ويش عمل مع البريطانيه في ابوظبي. كان يحاول يسامحها pic.twitter.com/G2Qj6Ortzh — ابو الوليداليمني (@bBYpXCibFpkkrLM) March 9, 2021

وكتب آخر: "منطق غريب أن تعمم الوصف السلبي على شباب دولة وتنفيه عن آخرين في كل الدنيا هنالك السلبي والإيجابي ولايوجد مجتمع منزه أما أن تجعل من الإسقاط على مجتمع ثناء على آخر للتقليل والإساءة فهذا أسلوب رخيص وفارغ والقارئ اليوم أصبح واعيا ويملك مستوى إدراكيا يستطيع أن يفهم الغرض من هكذا تغريدة".

منطق غريب أن تعمم الوصف السلبي على شباب دولة وتنفيه عن آخرون في كل الدنيا هنالك السلبي والإيجابي ولايوجد مجتمع منزه أما أن تجعل من الإسقاط على مجتمع ثناء على آخر للتقليل والإساءة فهذا أسلوب رخيص وفارغ والقارئ اليوم أصبح واعي ويملك مستوى إداراكي يستطيع أن يفهم الغرض من هكذا تغريدة — ‏‏‏‏‏‏ إبرآهـيم أحمد سعد🇸🇦 (@ebrahem_1000) March 10, 2021

وادعت آخرى أن هناك وقائع تحرش في الإمارات، مؤكدة أن التحرش في كل مكان ولا يخص مجتمعا بعينه.

التحرش في كل مكان و ما يخص مكان او ناس معينه و لا يوجد لشي اسمه الشعب الفاضل، انا احب اخوانا الاماراتيين بس كذا مرا يتحرشون فا ماله علاقه فيه الزين و فيه الشين — Amal (@amal999_a) March 9, 2021

وضجت مصر، قبل يومين على وقع نشر مقطع فيديو لرجل ثلاثيني يتحرش بطفلة صغيرة في حي المعادي جنوبي العاصمة القاهرة، ولاحقا ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المتحرش، وسط دعوات لتوقيع أقصى العقوبة عليه ليكون عبرة لغيره.