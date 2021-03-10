فيسبوك يطلق "إنستغرام لايت" في 170 دولة

والنسخة المصغرة تحتاج لمساحة اثنين ميغابايت فحسب، مقارنة مع 30 ميغابايت للتطبيق الأصلي، ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثاني الأبطأ، الأمر الذي يتيح للعملاء في أنحاء من الهند وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استخدام الخدمة؛ وفقا لوكالة "رويترز".

قال مدير إدارة الإنتاج في "فيسبوك" في تل أبيب تساح هدار، لرويترز: "هذه هي الأسواق التي تشتد فيها الحاجة (لهذه النسخة)".

وأضاف: "إنها تستخدم بيانات أقل بكثير، لذلك إذا كنت تملك باقة بيانات صغيرة فإنها لن تنفد عند استخدامك الخدمة، لكن الهدف هو أن نوفر حجم الخدمة نفسه الذي يتيحه إنستغرام".

وأوضح أن إطلاق التطبيق في 170 دولة ليس سوى "خطوة على الطريق".

وكانت شركة "فيسبوك" قد أطلقت نسخة مخففة من موقعها، الذي يحمل الاسم نفسه، على مستوى العالم قبل خمسة أعوام.