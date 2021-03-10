كيف نتجنب الشيب المبكر وما هي الأمراض التي تسببه

قالت طبيبة الشعر الروسية يوليا غالياموفا إن ظهور الشيب (الشعرات البيضاء في الرأس) يمكن أن يكون بمثابة تحذير لتطور "عدد من الأمراض".

قالت غالياموفا في مقابلة مع صحيفة "ميديك فوروم" الروسية، إن الشعر الأبيض يمكن أن يظهر في عمر لا يمكن أن يكون فيه أي شيخوخة وغالبًا ما يتم تحديد هذه الميزة بالوراثة، "الشعر الأبيض بحد ذاته هو آلية وراثية لانقراض حياة الخلايا، التي تنتج صبغة في بصيلات الشعر".

ومع ذلك، أكدت المختصة في عالم الشعر أنه في بعض الحالات يمكن أن يحدث الشيب المبكر بسبب المرض "يمكن أن يظهر الشيب المبكر في الأمراض الجلدية المزمنة، وكذلك أمراض الغدد الصماء".

في حديثها عن كيفية تجنب ظهور الشيب المبكر غير المرتبط بالأمراض، قالت الأخصائية الروسية إنه لا توجد طريقة محددة لتجنب التحول إلى اللون الأبيض في سن مبكرة. في الوقت نفسه، فإن التوصيات المقدمة من المجتمع العلمي للوقاية من الشيخوخة المبكرة تساعد في الحفاظ على الشباب لفترة أطول وفي نفس الوقت حالة الشعر الجيدة.

وتطرقت غالياموفا إلى التوصيات، التي يجب اتباعها للحيلولة دون ظهور الشيب في وقت مبكر، "النوم الجيد، والتغذية المتوازنة والسليمة، وتجديد نقص الفيتامينات ونمط حياة صحي."