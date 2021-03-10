"كيا" تكشف عن عيب خطير في الآلاف من سياراتها قد يؤدي إلى كارثة

حذرت شركة "كيا" عملاءها من مشكلة خاصة ببعض موديلات سياراتها قد تتسبب في حدوث كارثة.

واستدعت الشركة نحو 380 ألف سيارة في الولايات المتحدة من طرازي "سبورتاج" رباعية الدفع و"كادينزا" بسبب مشكلة قد تتسبب في اندلاع حريق فيها.

ودعت "كيا" ملكي السيارات بإبقاء مركباتهم مركونة بالخارج وبعيداً عن منازلهم أو المباني أو المركبات المحيطة لمنع انتشار أي حريق محتمل، بحسب "سي إن إن".

وتخص المشكلة بعض طرازات عام 2017 حتى 2021 من سيارات "سبورتاج" وبعض طرازات 2017 حتى 2019 من سيارات "كادينزا" غير المجهزة بنظام التحكم الذكي بالسرعة.

وتعود إمكانية اندلاع الحريق في هذين الطرازين إلى أن بعض الدوائر الإلكترونية الموجودة أسفل غطاء السيارات المستدعية يمكنها تطوير دائرة كهربائية قصيرة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ما قد يؤدي لنشوب حريق، وذلك وفق وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة بموقعها الإلكتروني.

وبحسب بيان لـ "كيا" فسوف يتم إخطار مالكي السيارات المشاركة في الاستدعاء عبر البريد ابتداء من 30 أبريل/ نيسان المقبل.

ويمكن لمالكي السيارات، معرفة إن كانت مركباتهم من بين التي يشملها الاستدعاء عبر زيارة موقع safercar.gov الإلكتروني وإدخال رقم تعريف السيارة المكون من 17 رقماً.

ستقوم الشركة باستبدال الصمامات لمنع تدفق الكثير من الطاقة إلى لوحات الدوائر المتأثرة، كما سيتم في يعض الحالات تحديث برنامج السيارة، وذلك دون تحصيل أي رسوم من العملاء مقابل الإصلاحات.