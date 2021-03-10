سقوط مواطن سعودي اعتدى بألفاظ خادشة على سيدتين في أيدي الشرطة... فيديو

أعلنت الشرطة السعودية إلقاء القبض على مواطن اعتدى بألفاظ خادشة للحياء على امرأتين في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

نشر حساب "هاشتاق" السعودية مقطع الفيديو بعد حذف الألفاظ الخادشة منه، ويظهر فيه الشاب وهو يرش المياه على امرأتين وينهرهما بشكل عنيف في أحد الأماكن العامة.

"شرطة الخبر":



القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر قام بالتلفظ على امرأتين بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء في أحد الأماكن العامة. pic.twitter.com/XRVEzKGvFE — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 10, 2021

ولم يكتف الشاب الذي اتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، بارتكاب فعلته بل قام بتوثيقها ونشرها على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يسقط في قبضة رجال الأمن، ويتم إحالته إلى النيابة العامة.