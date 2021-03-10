"مش عارف أصور"... الجمهور يحاصر محمد إمام في الشارع... فيديو

لم يتمكن الفنان المصري محمد إمام من تصوير مشهد في مسلسله الجديد بسبب محاصرة الجمهور له في أحد الشوارع.

نشر إمام مقطع فيديو على حسابه بموقع "إنستغرم" يظهر محاصرة العشرات له ومعظمهم من الأطفال بهدف مصافحته، خلال تصوير مشهد من مسلسل "النمر".

وقال النجم مخاطبا جمهوره: "بما إني مش عارف أصور المسلسل في الشارع... حبيت أقولكم إن حبكم بالدنيا كلها... اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه ولا يهمكم".

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ومسلسل "النمر" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، ومن إنتاج سينرجي، بحسب موقع "في الفن".