تامر حسني يخرج عن صمته ويرد على أنباء تجدد الأزمات مع بسمة بوسيل... فيديو

رد الفنان المصري، تامر حسني، على الشائعات التي أكدت تجدد الخلافات مع زوجته بسمة بوسيل، بعد عودته لنشر مقاطع فيديو وصور مثيرة له برفقة "المعجبات".

وحرص تامر حسني على نشر عدة لقطات مصورة عبر خاصية الإستوري بحسابه على موقع "إنستغرام"، تكشف عن انسجامه وزوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، خلال الحفل بوجودهما معا بالغناء، وكان اللافت أن بسمة بوسيل نشرت نفس المقاطع في نفس التوقيت، لتغلق الباب نهائيا أمام الشائعات.

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يذكر أن شائعات وقوع خلافات جديدة بين تامر حسني وبسمة بوسيل تجددت بعد نشر الفنان صور مع المعجبات، خلال الأيام الماضية، عبر خاصية الإستوري عبر حسابه على إنستغرام، وهو نفس السبب الذي أثار أزمة كبرى بينهما أخيرا كادت أن تصل إلى الانفصال.