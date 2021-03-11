صورة إيمي سمير غانم بالحجاب وإعلان اعتزالها يثيران الجدل... والفنانة تعلق لأول مرة

كشفت النجمة المصرية إيمي سمير غانم، حقيقة المنشور المتداول على لسانها حول ارتداء الحجاب بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان، واعتزال الفن نهائيا.

وأكد إيمي، في تصريحات صحفية، أن "الحساب الذي نشر صورتها بالحجاب، وأعلن قرار الاعتزال يحمل اسمها، ولكنه لا يخصها ولا تعرف من يديره"، نافية صحة هذا المنشور الذي يتداول أخبار على لسانها.

وقالت ابنه الفنان الكوميدي سمير غانم، إن "تلك الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن "الحساب الذي نشر تلك الشائعة على موقع تويتر، مجرد صفحة مزيفة ولا تعرف عنها أي شيء".

يذكر أن حسابا مزيفا ينتحل اسم إيمي سمير غانم، على موقع تويتر، نشر صورة لها بالحجاب تم التقاطها أثناء تأدية إيمي مراسم العمرة، وعلق عليها قائلا: "وحشتونى النهارده هيكون أول يوم ليا بالحجاب .. ادعولى بالثبات".