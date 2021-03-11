ليدي غاغا توجه رسالة إلى الشعب الياباني... فيديو

وجهت المغنية الأمريكية ليدي غاغا، رسالة إلى الشعب الياباني، الذي قالت عنه إنه "يمنح الأمل في المعركة العالمية القائمة ضد جائحة كورونا".

ونشرت غاغا مقطع فيديو، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، قبل ساعات، تحدثت فيه عن الذكرى العاشرة لزلزال شرق اليابان المدمر، مشيرة إلى أن صمود اليابانيين يعد رمزا للأمل.

وكتبت: "أرى وأسمع عن التعافي الهائل لمدنكم الجميلة، على مر السنين، ولدي الكثير من الاحترام لشعب اليابان لقوتكم ولطفكم وحبكم لبعضكم بعضا"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يمنح الأمل للأشخاص الذين يكافحون الآن من خلال جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم".

وتعرضت اليابان لزلزال مدمر ضرب شمال شرقي البلاد في 11 مارس/ آذار عام 2011، وكانت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، بحسب موقع "اليابان بالعربي"، الذي أوضح أنه كان من أقوى الزلازل التي تعرضت لها البلاد، وتبعه موجات تسونامي.

وأسفرت الكارثة عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص، بينما دمر العديد البلدات متسببا في الانهيارات النووية التي وقعت في فوكوشيما، التي تعد أسوأ كارثة نووية في العالم منذ حادثة مفاعل تشيرنوبيل السوفيتي.

وذكر موقع "اليابان بالعربي" أن ليدي غاغا، أعدت ألبوما لدعم اليابان، في وقت سابق، كان يحمل اسم "سونغز فور جابان" أو أغاني من أجل اليابان.