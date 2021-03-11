ليدي غاغا توجه رسالة إلى الشعب الياباني... فيديو

وكتبت: "أرى وأسمع عن التعافي الهائل لمدنكم الجميلة، على مر السنين، ولدي الكثير من الاحترام لشعب اليابان لقوتكم ولطفكم وحبكم لبعضكم بعضا"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يمنح الأمل للأشخاص الذين يكافحون الآن من خلال جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم".
وتعرضت اليابان لزلزال مدمر ضرب شمال شرقي البلاد في 11 مارس/ آذار عام 2011، وكانت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، بحسب موقع "اليابان بالعربي"، الذي أوضح أنه كان من أقوى الزلازل التي تعرضت لها البلاد، وتبعه موجات تسونامي.
Aishitemasu Japan 💕 pic.twitter.com/w7KicgJhvP— Lady Gaga (@ladygaga) March 10, 2021
وأسفرت الكارثة عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص، بينما دمر العديد البلدات متسببا في الانهيارات النووية التي وقعت في فوكوشيما، التي تعد أسوأ كارثة نووية في العالم منذ حادثة مفاعل تشيرنوبيل السوفيتي.
وذكر موقع "اليابان بالعربي" أن ليدي غاغا، أعدت ألبوما لدعم اليابان، في وقت سابق، كان يحمل اسم "سونغز فور جابان" أو أغاني من أجل اليابان.
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