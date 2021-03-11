مدارس يابانية تطالب الفتيات بإثبات لون شعرهن الطبيعي

طالبت مدارس يابانية طالباتها بتقديم شهادات تثبت أن لون شعرهن طبيعي وأنهن لم تستخدمن أي صبغات صناعية لتغيير لونه، بينما تقول مدارس أخرى إن تقديم هذه الشهادات غير إلزامي.

© Sputnik . Natalia Seliverstova اليابان تساعد 4 ملايين امرأة في البلدان النامية للحصول على التعليم "اليابان بالعربي"، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف المدارس الثانوية في طوكيو تطالب الطالبات ذوات الشعر المموج أو غير الأسود بتقديم شهادات تؤكد أن شعرهن لم يتم صبغه لتغيير لونه.

ولفت الموقع إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أشارت إلى ذلك، استنادا إلى معلومات حصل عليها الحزب الشيوعي الياباني من حكومة العاصمة.

وتابع: "طلبت 79 مدرسة، من بين 177 مدرسة ثانوية تديرها حكومة العاصمة طوكيو، هذه الشهادات التي وقعها أولياء الأمور"، مشيرا إلى وجود قواعد صارمة بشأن لون الشعر والإكسسوارات والماكياج والزي الرسمي، بما في ذلك طول تنانير الفتيات، في العديد من المدارس اليابانية.

وذكر الموقع أن "مجلس التعليم في طوكيو أخبر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن شهادات الشعر ليست إلزامية، بينما تقول 5 مدارس فقط من أصل 79 مدرسة أن الطالبات غير مطالبات بتقديمها".