"تمساح وشبل وقناع الجوكر"... أغنية محمد رمضان الجديدة تتجاوز 6 ملايين مشاهدة

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، أغنية جديدة بصوته تحت عنوان "أنا البطل" على قناته الخاصة في "يوتيوب".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "الأغنية حظيت بمشاهدات واسعة، تجاوزت 6 ملايين مشاهدة بأقل من أسبوع"، مشيرة إلى أن رمضان ظهر فيها بصحبة تمساح وشبل، بالإضافة إلى ارتدائه قناعا لشخصية الجوكر الشهيرة.

وكان رمضان قد نشر مقطع فيديو من أغنية "أنا البطل"، عبر حسابه في "إنستغرام"، كما نشرها عبر "يوتيوب" منذ 6 أيام.

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وتسبب محمد رمضان في جدل واسع، الأيام الماضية، بعد نشر فيديو، ويظهر فيه مستلقيا على فراشه في طائرة خاصة، لحظة قيام إحدى المضيفات بمساعدته في وضع غطاء النوم، واعتبر الكثيرون أن الفيديو المصور مستفز وفيه انتهاك لخصوصية المضيفة.

وبعد أيام على المشهد المثير للجدل، شارك النجم المصري محمد رمضان، على صفحته في "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعانق عامل بلدية مصري. وكتب رمضان معلقا على المشهد: "الحب في كل شارع"، ويسمع صوت الرجل موجها كلامه لرمضان وهو يقول باللغة العامية المصرية "أنت جدع (بطل)"، ليقوم رمضان بمعانقته.