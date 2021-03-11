صحيفة صينية تعيد نشر لحظات مرعبة لـ "تسونامي اليابان"... فيديو

أعادت صحيفة صينية نشر لقطات وصفتها بـ "اللحظات الأكثر رعبا" للكارثة التي تعرضت لها اليابان عام 2011، عندما ضربها زلزال مدمر وصلت قوته إلى 9 درجات على مقياس ريختر.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز"، اليوم الخميس، إن الكارثة التي وقعت يوم 11 مارس/ أذار عام 2011 شهدت أكبر حادث نووي في العالم منذ انفجار مفاعل تشيرنوبل السوفيتي.

وذكرت أن اليابان تعرضت لأقوى زلزال وموجات تسونامي تم تسجيلها في هذه البلد، مما أسفر عن حادث مفاعل فوكوشيما النووي.

Fukushima #10YearsLater: it has been a decade since Japan’s most catastrophic earthquake and tsunami ever recorded caused the #Fukushima nuclear incident, which took the lives of nearly 20,000 people. These are the most terrifying moments as the disaster struck: #東日本大震災 pic.twitter.com/uLICpYdusl — Global Times (@globaltimesnews) March 11, 2021

وتعرضت اليابان لزلزال مدمر ضرب شمال شرقي البلاد في 11 مارس/ آذار عام 2011، وكانت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، بحسب موقع "اليابان بالعربي"، الذي أوضح أنه كان من أقوى الزلازل التي تعرضت لها البلاد، وتبعته موجات تسونامي.

“I want to run with my late daughter again.”@rumireports talk to a father who found his daughter’s body in the aftermath of the 3/11 tsunami. He is set to run a part of the delayed Olympic torch relay in her memory #あれから10年 #東日本大震災 pic.twitter.com/W3pJzPGJgy — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 11, 2021

وأسفرت الكارثة عن مقتل نحو 20 ألف شخص، وتدمير العديد من البلدات والتسبب في الانهيارات النووية التي وقعت في فوكوشيما، التي تعد أسوأ كارثة نووية في العالم منذ حادثة مفاعل تشيرنوبيل السوفيتي.