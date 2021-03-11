ياباني يبحث عن زوجته "تحت الماء" منذ 10 سنوات… فيديو

يعد الإخلاص من الصفات الحميدة التي يحرص بعض الناس على ترسيخها مع المحيطين به بصورة عامة ومع الزوجة بصفة خاصة.

وتكون الأزمات والكوارث أكبر امتحان لما يمتلكه الرجل من صفات الإخلاص، وهو ما يجسده رجل ياباني لا يزال يبحث عن زوجته التي فقدها خلال الزلزال وموجات تسونامي المدمرة، التي ضربت اليابان، قبل 10 سنوات.

ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو للرجل الذي يدعى ياسو تاكاماستو، والذي يوضح فيه أنه لم يتوقف عن البحث عن زوجته منذ فقدها في كارثة 2011.

ويشرح الرجل أنه بدأ رحلة البحث عن زوجته بعد انتهاء الكارثة على اليابسة، لكنه عندما لم يعثر على شيء حصل على شهادة في الغوص وبدأ رحلة البحث عليها تحت الماء.

ويضيف: "كانت زوجتي تريد العودة إلى المنزل في آخر رسالة كتبتها لي، ولهذا ما زل لدي أمل في أن أتمكن من إعادتها".

Fukushima #10YearsLater: it has been a decade since Japan’s most catastrophic earthquake and tsunami ever recorded caused the #Fukushima nuclear incident, which took the lives of nearly 20,000 people. These are the most terrifying moments as the disaster struck: #東日本大震災 pic.twitter.com/uLICpYdusl — Global Times (@globaltimesnews) March 11, 2021

وأعادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الخميس، نشر لقطات وصفتها بـ "اللحظات الأكثر رعبا" للكارثة التي تعرضها لها اليابان عام 2011، عندما ضربها زلزال مدمر وصلت قوته إلى 9 درجات على مقياس ريختر.

This Japanese man became a certified diver to search for his wife lost in the tsunami 10 years ago — and he hasn't stopped looking ever since. pic.twitter.com/qW0Yrnh9M5 — DW News (@dwnews) March 11, 2021

وتعرضت اليابان لزلزال مدمر ضرب شمال شرقي البلاد في 11 مارس/ آذار عام 2011، وكانت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، بحسب موقع "اليابان بالعربي"، الذي أوضح أنه كان من أقوى الزلازل التي تعرضت لها البلاد، وتبعه موجات تسونامي.

“I want to run with my late daughter again.”@rumireports talk to a father who found his daughter’s body in the aftermath of the 3/11 tsunami. He is set to run a part of the delayed Olympic torch relay in her memory #あれから10年 #東日本大震災 pic.twitter.com/W3pJzPGJgy — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 11, 2021

وأسفرت الكارثة عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص، وتدمير العديد من البلدات كما تسبب في الانهيارات النووية التي وقعت في فوكوشيما، والتي تعد أسوأ كارثة نووية في العالم منذ حادثة مفاعل تشيرنوبيل السوفيتي.