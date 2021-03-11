"آبل" تخفض إنتاجها من هواتف "آيفون 12 ميني"

أعلنت شركة "آبل" سعيها لتخفيض إنتاجها المخطط له لجهاز "آيفون 12 ميني" للنصف الأول من هذا العام، كجزء من تعديل أوسع لخطط الإنتاج التي صاغتها الشركة أواخر العام الماضي.

ووفقا لما ذكرته مجلة "نيكيه آسيا" التقنية المتخصصة، ستخفض الشركة الإنتاج المخطط له بأكثر من 70% للأشهر الستة حتى يونيو/ تموز المقبل.

ولفتت إلى أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "آبل" قد خفضت الطلبات على جميع أجهزة "آيفون" بنحو 20%، مقارنة بخططها في ديسمبر/ كانون الأول.

ووفقا لمصادر مطلعة، تستهدف الشركة حاليا إنتاج نحو 75 مليون قطعة، والذي يعد أعلى قليلاً من شحنات "آيفون" في نفس الفترة من العام الماضي.

وأخبرت الشركة بعض الموردين أنها بحاجة إلى مكونات لنحو 100 مليون جهاز "آيفون" للنصف الأول من العام الحالي.

وكشفت المصادر أن الشركة أبلغت الموردين أنها لا تزال تعتزم تصنيع 230 مليون جهاز "آيفون" لعام 2021، بزيادة أكثر من 11% عن العام الماضي.

ويعد هاتف "آيفون 12 ميني" النسخه الأصغر في سلسلة "آيفون 12" الجديدة ( يتميز بمقاس الشاشة 5.4 بوصة مقارنة بمقاس النسخة العادية 6.1 بوصة) ويتميز الهاتف بوزن خفيف للغاية نحو 135 غرام، وبأبعاد 131.5x64.2x7.4 ملم.

جدير بالذكر أن هواتف "آيفون" تدعم شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى دعم الأجيال السابقة مثل الجيل الرابع والثالث والثاني.