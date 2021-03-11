أحلام تقبل رأس زوجها.. "نورت قلبي".. فيديو

الفيديو الذي نشرته المغنية الإماراتية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وحاز على قرابة المليون مشاهدة، ظهرت فيه وهي تستقبل زوجها وابنها بعد عودتهما إلى المنزل.

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وقامت أحلام في الفيديو بتقبيل رأس زوجها، وكتبت: "نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله... ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي".

يشار إلى أن أحلام طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية "فدوة عيونك" الذي يضم 20 أغنية، وتتعاون فيه مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبد المحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي.