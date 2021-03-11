شركة "رولز رويس" تعلن عن خسائرها خلال جائحة كورونا

أعلنت شركة "رولز رويس" البريطانية لصناعة المحركات، اليوم الخميس، عن خسائرها في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وكشفت الشركة أنها خسرت 4.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لـ"رولز رويس"، أدى التراجع في الطلب على الطائرات وسط انخفاض الحركة الجوية إلى هذه الخسائر التي تقدر بالمليارات بعد أرباح قدرها 583 مليون جنيه إسترليني في العام الذي سبقه.

وأثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، قامت الشركة بخفض عدد العاملين لديها بنسبة 15 بالمئة.