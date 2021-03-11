مطرب مصري يتراجع عن تصريحاته السابقة بشأن برنامج رامز جلال الجديد

تراجع مطرب المهرجانات علي قدورة، اليوم الخميس، عن تصريحاته السابقة بشأن مشاركته في برنامج رامز جلال الجديد المذاع في رمضان 2021، كاشفا أنه طلب عدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال قدورة عبر بث مباشر اليوم، من خلال حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "بالنسبة للايف بخصوص مشاركتي ببرنامج (رامز مجنون رسمي)، أنا كنت بهزر".

وأضاف "أنا أصلا يا جماعة مشاركتش وكنت بهزر بجد، وكل الناس عارفة إني بهزر".

وقال إن "رامز جلال استضاف عددا كبيرا من نجوم المهرجانات، مؤكدا أنه علم بعد عودته أن إدارة البرنامج منحت البعض مكافآت مالية، بينما هو قام بالتصوير مجانا".

يذكر أن علي قدورة كشف أمس مشاركته برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2021، مؤكدا أنه يحمل اسم "رامز مريض نفسي" وأنه طالب بعدم إذاعة الحلقة الخاصة به

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، صورة خاصة ببرنامج الفنان المصري رامز جلال، الجديد، الذي ينتظر الجمهور عرضه خلال موسم رمضان 2021، بعنوان "رامز مريض نفسي".

من جانبه، قال مصدر في قناة mbc، في تصريح مع موقع "في الفن"، إن "هذا البوستر مزيف وليس حقيقيا، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل".