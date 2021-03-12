يحيى شاهين اختارها... نادية الجندي تكشف سرا عن علاقتها بزبيدة ثروت... فيديو

وقالت الفنانة نادية الجندي في لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" على قناة "dmc"، إنها كانت زميلة للفنانة زبيدة ثروت في المدرسة.

وأضافت أنها "فوجئت بالفنان يحيى شاهين يأتي للمدرسة في يوم، بحثا عن فتاة بمواصفات معينة".

وتابعت، قائلة: "عايز واحدة قصيرة وصغيرة عشان تمثل في فيلمه الجديد، وأنتي عارفة زبيدة قِلة كدة وصغيرة، فاختارها"، حسب تعبيرها.

وكشفت أنها تضايقت من اختيار يحيى شاهين لزبيدة ثروت، موضحة "مش اتضايقت منها بس، اتضايقت إنها من عائلة كبيرة ووالدها قبطان بحري وسمح لها بالتمثيل".

وأشارت إلى أن في ذلك الوقت "كانت العائلات العريقة تمنع بناتها من دخول التمثيل إلا فيما ندر وهذا ما حدث معها وكان يثير غضبها".

وأكدت أنه كان متخوفا في البداية من أن تهمل دراستها بسبب التمثيل، ولكنها وعدته أن تلتزم بدروسها فوافق بهذا الشرط إلى جانب أن ترافقها والدتها في مواقع التصوير وألا تذهب بمفردها.

وعن علاقة صداقتها بالفنانة نجوى إبراهيم، صرحت نادية الجندي أنها كانت تحب نجوى لميولها الفنية، فكانت تشعر بقرب هوايتهما، حيث كانتا تصعدان لغرفة الموسيقى خلسة فتعزف نجوى إبراهيم على البيانو بينما ترقص هي، لذلك كانت تربطهما علاقة جيدة من الصداقة.

يذكر أن نادية الجندي أطلقت عدة تصريحات مثيرة، في وقت سابق، وأكدت أنها تتلقى العديد من عروض الارتباط حتى الآن، ولكنها لا تفكر في الزواج مطلقا في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها حاليا متزوجة الفن فقط، كما كشفت سر علاقتها المتميزة بزوجها السابق محمد مختار بعد الانفصال، ونفت تماما أن تكون شخصية المرأة الجبارة التي جسدتها عبر أعمالها الفنية، معبرة عن شخصيتها في الحقيقة.