إلى مشاهدي "نتفليكس"... اختبار جديد لكلمة المرور

يختبر عملاق البث "نتفليكس" ميزة جديدة يمكن أن تساعده في القضاء على مشاركة كلمات المرور الخاصة به خارج نطاق استخدامها.

وبحسب بيان نشره موقع "سي إن إن" الأمريكي، فقد طرحت "نتفليكس" تنبيهات تطلب من المستخدمين التحقق من أنهم مخولون بالمشاهدة على الحساب ليتمكنوا من متابعة المشاهدة.

وفي البيان أكد المتحدث الرسمي باسم "نتفليكس"، أن تصميم هذا الاختبار قد تم من أجل المساعدة في التأكد من أن الأشخاص الذين يستخدمون حسابات "نتفليكس" مصرح لهم القيام بذلك".

وأكد أن شروط خدمة الشركة تنص على أن الحسابات "قد لا تتم مشاركتها مع أفراد خارج أسرتك".

وتبدأ هذه الميزة عندما يحدد مستخدم ملف التعريف الخاص به على حساب نتفليكس، بحيث تنبثق نافذة أخرى تطلب منه التحقق من الحساب من خلال التأكيد برسالة نصية أو بريد إلكتروني تم إرساله إلى صاحب الحساب.

ومع أنه يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار "التحقق لاحقًا"، إلا أنه وفي هذه الحالة ستظهر النافذة المنبثقة مرة أخرى في وقت غير محدد، بحيث إذا لم يتمكنوا من تأكيد أنهم مستخدمون مرخص لهم، فسيُطلب من المشاهدين إنشاء حساب جديد.

وأكد البيان أن الميزة الجديدة لم يتم تعميمها، وإنما ما زالت في طور الاختبار، ويتم طرحها لعدد محدود من المستخدمين الذين يشاهدون على تطبيق "نتفليكس تي في".

يشار إلى أن التفكير في هذا التحديث جاء مع ارتفاع نسبة مشاهدة "نتفليكس" خلال انتشار وباء كورونا، بحيث وصل إلى 200 مليون مستخدم الشهر الماضي، وارتفع مخزونه بنحو 50%، منذ مارس/ آذار الماضي.

لكن الشركة قد تواجه تحديات في الحفاظ على هذا الزخم، حيث يقضي الناس وقتًا أقل في منازلهم خلال عام 2021.

جدير بالذكر أن "نتفليكس" تتصارع وأنظمة بث أخرى في كيفية التعامل مع مشاركة كلمة المرور.