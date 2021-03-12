خبير تجميل لبناني يثير الجدل بالكعب العالي

أثار خبير التجميل اللبناني، سامر خزامي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره، أمس الخميس، فيديو عبر موقعه الرسمي "فيسبوك" يظهر فيه وهو يرتدي حذاء نسائيا.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الظاهرة من خلال تعليقات المتابعين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، على صفحته الرسمية.

فمنهم من اعتبر الأمر عاديا وليس للآخرين الحق في التدخل في خصوصيات وحريات سامر، وطالما أنه يمثل نفسه ولا يؤذي أحدا فهذا شيء جيد.

فيما اعتبره آخرون تعديا على حدود المجتمع وليس له علاقة بالحرية.

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ونشر سامر في عيد العشاق الماضي صورة له وهو يرتدي الكعب العالي وأرفق الصورة بتعليق أكّد فيه أنّه لم يعد يقلق من التعليقات، لأنه بات يتقبّل حقيقته من دون أي رغبة في إرضاء الآخرين.