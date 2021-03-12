دراسة: النساء الحوامل أكثر عرضة بمرتين للإصابة الحادة بفيروس كورونا المستجد

فوفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "بي إم جي" العلمية، فقد حلل خبراء من جامعة "برمنغهام"، نتائج 192 دراسة حول تأثير فيروس كورونا المستجد على النساء الحوامل والأطفال.

وفقًا للعلماء، كانت النساء الحوامل أكثر عرضة لأن ينتهي بهن المطاف في العناية المركزة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 2.1 مرة، وكان خطر احتياجهن لأجهزة التنفس أعلى بنسبة 2.6 مرة من النساء الأخريات.

تجدر الإشارة إلى أن خطر الإصابة بشكل حاد بفيروس كورونا المستجد أعلى بين أصحاب الأقليات العرقية، وكذلك بين أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ولاحظ العلماء، في وقت سابق في "إمبريال كوليدج لندن" زيادة في الولادات المبكرة بين النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد.