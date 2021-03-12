"تويتر" يوجه ضربته لـ"كلوب هاوس" في أبريل

أعلن موقع التغريدات الأمريكي الشهير "تويتر"، أمس الخميس، عن طرحه ميزة لكافة مستخدميه حول العالم في شهر نيسان/ أبريل المقبل ينافس بها تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس"، الذي زاد صيته والإقبال على تحميله مؤخرا.

وقالت شركة "تويتر" في تحديثها الأخير لهواتف "آيفون" إنها ستوفر من الشهر المقبل ميزة خدمة يطلق عليها "سبيسس" (مساحات)، وهي عبارة عن غرف دردشة صوتية، ووعدت مستخدميها أنه من خلالها سيمكنهم "التغريد والتحدث"، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وبميزة "سبيسس" أعلن "تويتر" عن تنافسه مع تطبيق "كلوب هاوس"، وهو عبارة عن شركة ناشئة قائمة على الدردشة الصوتية وتقتصر على الدعوات فقط، وحاز على شهرة واسعة بعدما استخدمه مشاهير التكنولوجيا، مثل الملياردير البريطاني ومؤسس شركة "تسلا" إيلون ماسك ومؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ.

وفي أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، كان "تويتر" يختبر ميزة "سبيسس" مع 1000 من مستخدميه، وكانت البداية مع النساء والأشخاص من الفئات المهمشة، بحسب وكالة "رويترز".

يشار إلى أن شركة "تويتر" بدأت مع انطلاق عام 2021 في إطلاق مزايا جديدة لمستخدميها، مثل "Super Follows" الذي يتيح خيار الحصول على محتوى إضافي مقابل اشتراك مادي، وذلك على غرار منصات مثل "صبستاك" و"اونلي فانز".