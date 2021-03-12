عمرها يتجاوز المئة عام... معمرة روسية تتلقى اللقاح ضد كورونا

تلقت معمرة تناهز من العمر 102عاما، وتعيش في منطقة بسكوف الروسية، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت سلطات منطقة بسكوف، أن المعمرة، إميليا أوسيبوفنا فولتوخوفا، تلقت الجرعة الثانية من اللقاح في 12 مارس/آذار بعد تلقيها الجرعة الأولى في فبراير/شباط.

وأشارت السلطات أن إميليا تحت مراقبة الأطباء ولم تعاني من أي أعراض بعد الجرعة الأولى ولم تشتك من شيء، بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وتعيش فولتوخوفا منذ عام 2011 في للمسنين والمعاقين في منطقة بسكوف. وقد حصلت على سرير متعدد الوظائف، في عيد ميلادها الـ 101، لأنها لا تستطيع المشي بعد كسر في الفخذ.

في سياق آخر، تعافت ثاني أكبر إمراة في العالم سنا من مرض فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أيام قليلة من بلوغها سن الـ117 عاما.