"الحكي ما فيه غشمرة"... كويتية في مصر "مهددة بالقتل" تطلق نداء استغاثة... فيديو

دعت الإعلامية الكويتية مي العيدان إلى مساعدة مواطنة مقيمة في مصر زعمت في مقطع فيديو أنها مهددة بالقتل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت على وقع مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه مواطنة كويتية تدعى سناء الهولة وهي توجه نداء استغاثة، بعدما قالت إن طليقها وشقيقها يسعيان إلى قتلها بسبب الميراث.

وقالت مي العيدان في تغريدة على تويتر: "سناء الهولة مواطنة كويتية موجودة في مصر حاليا ويتم تهديدها بالقتل من أخوها وطليقها، مين ممكن يتواصل معاها و يساعدها؟".

#سناء_الهوله مواطنة كويتية موجودة في مصر حاليا و يتم تهديدها بالقتل من اخوها و طليقها، مين ممكن يتواصل معاها و يساعدها؟ #ريتويت من فضلكم pic.twitter.com/26S0u9dzRr — مي العيدان (@mayal3eidan) March 11, 2021

من جانبه، وجه رجل الإعلامي الكويتي عبد العزيز اليحيي الشكر لسفير بلاده لدى القاهرة محمد الذويخ، وقال إن السفير أبلغه أن السلطات المصرية تحركت في أعقاب الفيديو وفتحت تحقيقا في الواقعة وتم استدعاء من تعرضوا للهولة من قبل النيابة العامة المصرية للتحقيق معهم فيما نسب لهم من اتهامات، دون أن يتسنى التحقق من صحة ما أورده.

شكرا لسفير دولة الكويت في مصر السيد محمد الذويخ الذي أخبرني بان تم اجراء اللازم بالنسبه لموضوع #سناء_الهوله وتم التنسيق مع الجهات الامنيه وكذلك النيابه العامه والتي فتحت تحقيقا وتم استدعاء من تعرضوا لها في النيابه بحضور ومشاركه اركان السفاره pic.twitter.com/tHd6QaZkRS — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) March 11, 2021

فيما طالبت الناشطة الكويتية سارة الدريس بضرورة أن تأخذ المرأة حقها وتحصل على الحماية وبإيقاع عقاب رادع على شقيها وطليقها.

امرأة تهدد بالقتل من طليقها و اخوها اللي مفترض يكون السند و الحامي!

حسب ما علمت انه تم اللحاق بها الحمدلله من قبل السفارة الكويتية في مصر

هذه المرأة يجب أن تأخذ حقها من الضرب الظاهر على ملامحها وحالة الذعر التي مرت بها.. وتحصل على الحماية.. وعقاب رادع لأخوها وطليقها#سناء_الهوله pic.twitter.com/5o9Cxa9TQ6 — ساره الدريس (@saraaldrees) March 11, 2021

وظهرت سناء الهولة في مقطع الفيديو وعلى وجهها آثار عنف شديد وهي تقول: "يا جماعة الله يخليكم الحقوني، الحكي ما فيه غشمرة (مزاح)، أخوي يبي يذبحني مع اللي ويا، الحكي ما فيه غشمرة، الحكي ما فيه غشمرة، الله يخليكم".

ودشن ناشطون هاشتاج (وسم) يحمل اسم السيدة الكويتية صاحبة المقطع الذي لم يتسن التأكد من صحته وتاريخ تصويره.