غادة عبد الرازق تدلي بتصريح غريب عن مسلسلها في رمضان... ماذا قالت عن دينا الشربيني؟

أدلت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، أمس الخميس، بتصريح غريب بشأن مسلسلها التلفزيوني الجديد "لحم غزال"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وأكدت عبد الرازق في لقاء لها مع قناة "سكاي نيوز عربية" أن فكرة مسلسلها التلفزيوني الجديد "لحم غزال" المقرر عرضه خلال شهر رمضان "ليست جديدة".

وقالت: "لا أستطيع القول عن المسلسل إنه فكرة جديدة، ولكني رغبت من خلاله في العودة للنجاح الشعبي الذي حققته في مسلسلات "الباطنية" و"عائلة الحاج متولي" و"زهرة وأوزاجها الخمسة".

ومسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر وشريف سلامة ومى سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

من ناحية أخرى، أشادت غادة عبد الرازق في لقائها مع "سكاي نيوز عربية" بالفنانة المصرية، دينا الشربيني، وقالت عنها إنها "ممثلة شاطرة من العيار التقيل تطور من نفسها وأتمنى لها كل النجاح".

وأضافت عن دينا الشربيني أنها سبقت نجمات جيلها في تقديم البطولة المطلقة.

كما اعتبرت غادة عبد الرازق أن الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، هي الوحيدة التي استطاعت أن تكون نجمة شباك على غرار الفنانتان نادية الجندي ونبيلة عبيد.

ولفتت إلى أن ياسمين عبد العزيز من النجمات التي يتسببن في إضحاكها وأنها تحب كافة أعمالها الفنية.

وكشفت غادة عبد الرازق في لقائها مع "سكاي نيوز عربية" عن سر يتعلق بمواطنها الفنان حسن يوسف، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة من التزامه الديني قبل تعاونهما سويا في مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" قبل 11 عاما.

وأوضحت أنها كانت قلقة من أن يرفض حسن يوسف مصافحتها بسبب رؤيته الدينية، ولكنها فوجئت به وقد أتى بنفسه ليصافح طاقم العمل باليد.

وكانت آخر مسلسلات غادة عبد الرازق هو "سلطانة المعز"، الذي عرض في رمضان الماضي.