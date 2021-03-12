لحظات "الصدمة والسعادة"... هيفاء وهبي تنشر مقطع فيديو جديدا

تلقت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الجمعة، مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها الـ49، امتزجت بلحظات من الصدمة والسعادة.

شاركت هيفاء وهبي متابعيها مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي تتلقى فيه مفاجأة تتمثل في احتفال أقيم لها بكواليس أحدث أعمالها الفنية في بيروت بمناسبة عيد ميلادها.

ففي بداية الفيديو تظهر هيفاء وهبي وهي تدخل إلى مكان المفاجأة مرتدية فستانا وردي اللون، لتشعر بصدمة لثوان عقب سماعها فرقعة إحدى زينات الاحتفال، ثم تعرب بعد ذلك عن سعادتها البالغة من تحضير فريق العمل لكعكة مكونة من 3 طبقات، فضلا عن تزيينهم المكان بالبالونات الذهبية والوردية اللون.

وأطفأت هيفاء وهبي شمعة عيد ميلادها في الفيديو، وعلقت لمتابعيها على المفاجأة قائلة: "احتفال مفاجئ بعيد ميلادي خلال التصوير.. شكرا أصدقائي".

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وكانت هيفاء وهبي شاركت مقطعا مصورا في يوم عيد ميلادها يستعرض هدية من أختها علياء يموت، وهي عبارة عن "لوحة مرسوم عليها هيئتها على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي ومدونا اسمها عليها".

وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها بهذه الهدية، قائلة: "ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي".

شار إلى أن هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس/ آذار عام 1972، في بلدة محرونة في قضاء صور جنوبي لبنان، لأب لبناني هو محمد وهبي، وأم مصرية تدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم، ولديها أربعة أخوة، علياء، نسرين، هناء، أحمد.

وشغلت هيفاء وهبي أخيرا، اهتمام الجمهور بقصة خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري الذي نشب عقب تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، بعدما اتهمته بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفاء على حكم ضد وزيري بحبسه 5 سنوات.