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    صياد السمك يلقي بشبكته عند الغروب في مياه نهر شط العرب في مدينة البصرة، العراق 12 يونيو 2020

    أفضل وأسوأ أنواع السمك على صحتك

    © AFP 2021 / Hussein Faleh
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    تتمتع الأسماك بالعديد من الفوائد الصحية المذهلة، التي تتراوح من أحماض "أوميغا 3" إلى البروتين، ولكن هناك عدد من الأصناع التي تعتبر صحية أكثر من غيرها.

    ونشرت مؤسسة "كليفلاند كلينك" تقريرا مطولا حول أفضل وأسوأ أنواع السمك على الصحة العامة.

    أسماك
    © Sputnik . Андрей Шапран
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    أفضل الأسماك

    وجاءت قائمة أفضل أنواع الأسماك على الصحة العامة على النحو التالي:

    1- السردين

    يقدم السردين مجموعة متنوعة من الفوائد، والتي تعتبر مصدرا رائعا لأحماض "أوميغا 3" الدهنية، علاوة على أنها تعتبر رخيصة الثمن.

    ويوفر السردين 2 غرام من أوميغا 3 الصحية للقلب لكل 3 أونصات، والتي تعد واحدة من أعلى مستويات أوميغا 3 وأقل مستويات الزئبق في أي سمكة.

    وتحتوي على مصدر كبير للكالسيوم وفيتامين د، لذا فهي تدعم صحة العظام أيضًا.

    كما أن السردين يعتبر خيارا آمن للنساء الحوامل والمرضعات.

    2- الرنجة:

    توفر الأسماك الدهنية مثل الرنجة حوالي 1.5 غرام من أوميغا 3 لكل 3 أونصات.

    وتحتوي الرنجة أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية أكثر من سمك السلمون أو التونة، وهي ضرورية لصحة الإنسان لأن أجسامنا لا تستطيع صنع هذه الدهون.

    وتحتوي الرنجة على كمية أقل من الزئبق من الأسماك الأخرى الغنية بالأوميغا 3 التي قد تتناولها، مثل التونة والماكريل وسمك أبو سيف والهلبوت.

    3- الماكريل:

    الأطلسي والماكريل من ألاسكا يحتويان على نسبة عالية من أوميغا 3، المقاومة للالتهابات ومنخفضة الزئبق.

    ولكن يحذر الخبراء أن بعض أنواع من الماكريل تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، مثل الماكريل الإسباني.

    أسوأ الأسماك

    وجاءت قائمة أسوأ أنواع الأسماك على الصحة العامة على النحو التالي:

    1- البلطي:

    يعتبر البلطي من أسوأ أنواع الأسماك على الصحة، لأنه مصدر قليل الدهون والبروتين، ويفتقر إلى محتوى "أوميغا 3".

    سمك السلمون الطازج في متجر
    © Fotolia / Deyan Georgiev
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    2- التونة:

    تعد التونة الطازجة مصدرًا رائعًا لأوميغا 3، لكن رغبة الجميع في السوشي قد تعرضنا لخطر التسمم بالزئبق، كما أن التونة المعلبة تحتوي أيضا على نسب مرتفعة من الزئبق أيضا.

    ويزيد التعرض لمستويات عالية من الزئبق من مخاطر العيوب الإدراكية وغيرها من المشكلات الصحية.

    والأمر نفسه ينطبق على التونة الخفيفة المعلبة ما لم تكن تشتريها من شركة تتحقق من مستويات الزئبق في كل علبة، لكن عددًا قليلاً جدًا من الشركات تتخذ هذه الخطوة الإضافية حاليًا.

    3- القرموط المستورد:

    يأتي سمك السلور، الذي يتم استيراده بنسبة 90٪، من المياه الملوثة وقد يحتوي على مواد كيميائية ومضادات حيوية خطيرة.

    وإذا كنت تحب سمك السلور الخاص بك، فاختر أنواعًا تربى في المزارع من المياه النظيفة.

    انظر أيضا:

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    الأسماك, فوائد السمك البحري, السمك البحري, السمك
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