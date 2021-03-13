لحظة سقوط عمرو دياب المفاجئ على المسرح أثناء حفله بالقاهرة... فيديو

أحيا الفنان المصري، عمرو دياب، حفلا غنائيا خاصا بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث ظهر بكامل لياقته على المسرح، إلا أنه تعرض لموقف محرج أثناء الغناء.

وأثناء سيره على المسرح، خلال تقديم أغنية "يا أنا يا لا"، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد، الذي يحمل نفس الاسم، "سقط الهضبة من على المسرح والتقطته عدسات الجمهور المتواجد بالحفل، وحاول تدارك الأمر بالوقوف سريعا، قائلاً: "عادي عادي".

لحظة سقوط الفنان #عمرو_دياب على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي خاص في أحد فنادق #القاهرة. وتدارك #الهضبة الموقف سريعاً ونهض على الفور مطمئناً جمهوره بالقول: "عادي عادي"#اخبار_الفن pic.twitter.com/4JBE0w7ocs — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 13, 2021

وكان عمرو دياب قد عاد إلى القاهرة، قادماً من دبي بعد قضائه إجازة بها، أطلق فيها إعلان عطره الجديد الذى يحمل اسمه على أنغام "وأنا معاك".