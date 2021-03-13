"ليه ما عملناش فيلم مع بعض"... أحمد حلمي ومنى زكي يكشفان السبب

شارك النجم المصري، أحمد حلمي، وزوجته الفنانة، منى زكي، في إعلان جديد لأحد الهواتف المحمولة، كشفا فيه عن سبب تعاونهما فنيا.

وظهر أحمد حلمي ومنى زكي خلال الإعلان، في مشهد تمثيلي تتغير طبيعته مع تغير طريقة استخدام كاميرا الهاتف المحمول، وكتب حلمي معلقا على الإعلان: "عارفين ليه أنا ومنى ما عملناش فيلم مع بعض لحد دلوقتي؟". أجاب: "علشان في البيت كل يوم في فيلم! ولا إيه يامني ؟".

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من جانبها، نشرت منى زكي الإعلان وكتبت التعليق نفسه.

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يذكر أن منى زكي تنتظر عرض مسلسل "تقاطع طرق" الذي تشارك في بطولته إلى جوار محمد فراج ومحمد ممدوح، خلال شهر رمضان المقبل، فيما يغيب أحمد حلمي عن تقديم الأفلام منذ عرض فيلمه الأخير "خيال مآتة" في صيف 2019.