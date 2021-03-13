فيديو لاعتداء داخل سيارة "أوبر" يثير ضجة

أثار فيديو لثلاث نساء يعتدين على سائق سيارة "أوبر" في الولايات المتحدة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصور الفيديو اعتداء الراكبات الثلاثة على سائق "أوبر" بعد رفضه بدء رحلتهن بسبب عدم ارتداء إحداهن الكمامة الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

ويبين الفيديو الذي سجلته كاميرا من داخل السيارة قيام إحدى الراكبات ماليزيا كينغ (24 عاما) بشتم السائق، سوبهاكار خدكا (32 عاما) والسعال تجاهه لمضايقته، كما أنها تخطف هاتفه الذكي منه قبل أن يستعيده منها.

ويبين الفيديو صوت الراكبة وهي تقول للسائق باستفزاز وغضب "ماذا ستفعل؟" قبل أن تلتقط كمامة السائق وتلقيها في المقعد الأمامي.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو إن المشتبه بهن غادرن السيارة بعد الاعتداء، لكن واحدى منهن جاءت تجاه نافذة مفتوحة ورشت على ما يبدو أنه رذاذ الفلفل في السيارة باتجاه السائق، ثم فروا من مكان الحادث.

UBER DRIVER COUGHED ON, ASSAULTED & PEPPER SPRAYED



An @Uber driver was assaulted & coughed-upon by a group of women in #SanFrancisco after he refused them service for not wearing masks, in an attack the driver captured on videohttps://t.co/6Muz8wb2ea pic.twitter.com/KMO1vig1tq — KPIX 5 (@KPIXtv) March 9, 2021

وأعلنت الشرطة، يوم الخميس، أنها ألقت القبض على إحدى راكبات "أوبر" الثلاثة اللاتي شوهدن في مقطع الفيديو المتداول، فيما تخطط أخرى لتسليم نفسها للسلطات، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقالت الشرطة إن الراكبة، ماليزيا كينغ اعتقلت في مدينة لاس فيغاس، يوم الخميس، وأضافت أن راكبة أخرى تدعى أرنا كيمياي أبلغت من خلال مستشارها القانوني أنها تخطط لتسليم نفسها.

وجاء في بيان شرطة سان فرانسيسكو: " أظهر السلوك الذي تم رصده في مقطع فيديو في هذه الحادثة تجاهلا صارخا لسلامة ورفاهية عامل خدمة أساسي في خضم جائحة مميتة، إننا نأخذ هذا السلوك على محمل الجد في سان فرانسيسكو، ونحن ملتزمون بضمان تحقيق العدالة في هذه الحالة".

وأشارت الشرطة إلى أن إحدى الراكبات، ماليزيا كينغ، تواجه اتهامات بالاعتداء بمواد كاوية والاعتداء والضرب والتآمر وانتهاك قانون الصحة والسلامة.