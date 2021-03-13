نادية الجندي تكشف تفاصيل تجربتها مع المخدرات وسر حرمان طليقها من الإنجاب

كشفت الفنانة المصرية، نادية الجندي، أمس الجمعة، عن مرورها بتجربة شخصية مع المخدرات، من أجل إجادتها تقديم الأفلام التي تناولت إدمانها ولترصد مخاطرها على الشباب والمجتمع.

واعترفت الجندي في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "السيرة"، من تقديم وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية أنها عاشت تجربة شخصية مع شقيقها الذي أدمن نوعا من المخدرات، وتعرض للأذى بسببه.

وشددت نادية الجندي أنها شعرت أنه يجب تبني قضية إدمان المخدرات في أعمالها الفنية حتى آخر يوم في عمرها.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية وللمرة الأولى تمنحها جائزة عن أعمالها الفنية التي تتناول قضية إدمان المخدرات، مثل "الباطنية" و"الضائعة".

السبب الحقيقي اللي خلى الفنانة نادية الجندي تعمل أفلام زي "الباطنية" #السيرة pic.twitter.com/IOJaPuCGhe — dmctv (@dmctv) March 12, 2021

كما كشفت نادية الجندي في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "السيرة" عن أسباب انفصالها عن زوجها المنتج محمد مختار، بعد زواج دام 20 عاما.

وأوضحت أن الطلاق وقع بينهما بسبب اختلاف في وجهات النظر بشأن رغبته في العمل كممثل، ورفضها لرغبته خوفا من أن ذلك سيؤثر على عمله في مجال الإنتاج الفني، واصفة إياه بأنه "منتج لن يتكرر".

"إيديكي جميلة أطلبها ازاي؟"

النجمة نادية الجندي بتحكي ازاي المنتج محمد مختار اتقدملها #السيرة pic.twitter.com/YWnpiMuzpS — dmctv (@dmctv) March 12, 2021

وأفصحت نادية الجندي للبرنامج أن هوس الشهرة والخوف من تغير جسدها هو السبب في حرمان طليقها محمد مختار من إنجاب الأطفال.