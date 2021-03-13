أبل تبدأ تجميع "آيفون 12" بالهند

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، عن بدئها تجميع هاتفها الذكي "آيفون 12" في الهند، حيث تكثف عمليات التصنيع الخاصة بها في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وقالت "أبل" في بيان لها دون أن تذكر اسم المورد الذي يصنع الهاتف الذكي: "نحن فخورون ببدء إنتاج "آيفون 12" في الهند لعملائنا المحليين"، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر مصدران مطلعان إن الوحدة الهندية التابعة لشركة "أبل" التايوانية المصنعة للعقود "فوكسكون" ستجمع الهاتف في مصنعها بولاية تاميل نادو الجنوبية.

ولم ترد "فوكسكون" على الفور على طلب "رويترز" للتعليق، لكنها قالت سابقا إنها لا تعلق على العمل الخاص بالعميل.

وقامت شركة "أبل" بتحويل بعض مجالات الإنتاج من الصين إلى أسواق أخرى أثناء خوضها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وقال شخص مطلع على الأمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إن شركة "فوكسكون" تنقل بعض مجموعات أجهزة "آيباد" و"ماك بوك"إلى فيتنام من الصين بناء على طلبها.

وكانت شركة "أبل" راهنت بشكل كبير على الهند منذ أن بدأت في تجميع هاتف "آيفون" في البلاد في عام 2017 عبر مورد تايواني آخر هو "ويسترون".

والتزمت الشركات الموردة "فوكسكون" و"ويسترون" و"بيغاترون" بما يقرب من 900 مليون دولار على مدار 5 سنوات لصنع هواتف "آيفون" في الهند، مع الاستفادة من خطة نيودلهي البالغة 6.7 مليار دولار لتعزيز صادرات الهواتف الذكية.

وأفادت "رويترز" الشهر الماضي أن شركة "آبل" تخطط أيضا لجلب تجميع حاسوبها اللوحي "آيباد" إلى الهند.

وغرد وزير التكنولوجيا الهندي، رافي شانكار براساد، عبر حسابه على موقع "تويتر" عقب أنباء عن إنتاج هاتف "آيفون 12" في الهند: "من الجيد أن نرى جهودنا لجعل الهند مركزا كبيرا لتصنيع الأجهزة المحمولة والمكونات تجذب اهتماما عالميا، إن هذا سيؤدي إلى خلق فرص عمل بأعداد كبيرة".