اعتقال فنان كويتي حرض الأطفال على الانتحار في بث مباشر... فيديو

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، عن استدعاءها للفنان الكويتي طلال السمندان، بعد اتهامات له بـ "تحريض الأطفال على الانتحار" من خلال بث مباشر له عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام".

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية، تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، قالت فيها: "إنها استدعت "الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

الإعلام الأمني:



استدعاء الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر pic.twitter.com/BzUstUO1iq — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 12, 2021

ولم تعط الداخلية الكويتية تفاصيل إضافية بشأن احتجازها لطلال المعروف بـ" طلال سام" أو استدعائه لسماع أقواله قبل عرضه على النيابة العامة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للفنان طلال سام يقوم فيه برمي هاتفه المحمول أثناء البث المباشر من الطابق الثاني، بعد أن كان يقول "جاهزين يا أطفال".

وفي المقطع المتداول، علق المتابعون بأن طلال سام "يحرض الأطفال على الانتحار من خلال رمي أنفسهم من الأعلى". ما يستدعي تدخل السلطات الأمنية لوقف هذه الأفعال التي تقود الاطفال إلى القيام بسلوكات غير محمودة العواقب.