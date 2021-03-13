"أبل" تقاضي موظفا سابقا سرق معلومات حساسة لأغراض شخصية

رفعت شركة "أبل" دعوى قضائية ضد موظف سابق يدعى سايمون لانكستر، ادّعت بأنه سرق الأسرار التجارية الخاصة بمبيعات الشركة، ثم بيعها لمصدر إعلامي مقابل تغطية مناسبة لشركة ناشئة استثمر فيها.

ووصفت شركة "أبل" تصرف لانكستر بسوء استغلال منصبه وثقته داخل الشركة لنشره معلومات سرية تجارية حساسة للشركة في محاولة منه للحصول على مزايا شخصية، وفقا لما نقله موقع "آبل إنسايدر" الرسمي.

وقالت "آبل": إن "لانكستر استخدم أقدميته للوصول إلى الاجتماعات والوثائق الداخلية خارج نطاق مسؤوليات وظيفته التي تحتوي على الأسرار التجارية لشركة "آبل"، وقدم هذه الأسرار التجارية لمراسل إعلامي خارجي".

وتدعي شركة "آبل" أن الموقع الإعلامي نشر الأسرار التجارية المسروقة في مقالات متنوعة، نقلا عن "مصدر" في شركة "آبل"، زاعمة أن لانكستر أعطى الملعلومات السرية مقابل مزايا شخصية، بما في ذلك التغطية الإيجابية لشركته الجديدة.

وقالت "آبل" في دعواها إن الأسرار التجارية الخاضعة لحراسة مشددة، امتدت حتى لتفاصيل الأجهزة التي لم يتم إصدارها، والتغييرات غير المعلنة في الميزات وإعلانات المنتجات المستقبلية، لافتة إلى أن موظفها من خلال أفعاله المتعمدة، انتهك قانون الدفاع عن الأسرار التجارية وقانون السرية التجارية الموحد في كاليفورنيا.

ووفقًا للدعوى، فإن "خيانة الثقة وتسريب الأسرار وتفاصيل المنتجات هذه، قد قوضت الروح المعنوية للفريق الذي عمل على تلك المنتجات والميزات".

وعمل لانكستر في شركة "آبل" منذ 2008، وكان جزءا من الفريق الذي أنشأ جهاز MacBook Pro، بالإضافة إلى ذلك، عمل أيضا في مشاريع لم يتم إطلاقها بعد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكتب مقالا عن شركته الناشئة الجديدة، شارك فيه معلومات حساسة عن منتجات "آبل".