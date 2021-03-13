دخلها الشهري 165 ألف دولار.. فاشينيستا كويتية: أفضل الزواج من سعودي.. فيديو

صدمت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، متابعيها بالكشف عن دخلها الشهري، مؤكدة أنها تفضل الزواج من سعودي.

جاء ذلك في تصريحات للمؤمن خلال استضافتها في برنامج "سندريلا" المذاع على قناة "ATV" الكويتية.

وقالت فاطمة المؤمن إنها تحصل شهريا من خلال عملها في مجال السوشيال ميديا على ما يتراوح بين 50 إلى 70 ألف دينار كويتي (165-231 ألف دولار)، لافتة إلى أن حالة الثراء الفاحش والترف الشديد الذي تعيشه جعلها تشعر بالملل.

وأوضحت في هذا الصدد: "أشعر بالملل لأني أحس أن كل شيء عندي عادى لأن فى السوشيال ميديا كثير يجيلي أشياء بدون ما أطلبها فقبل كنت أستمتع لما أنزل أسوي شوبينج الحين ما أستمتع لأن كل شيء صار عندى وما أستمتع باختيارها وراحت اللذة".

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ولدى حديثها عن شريك حياتها المستقبلي، أشارت المؤمن إلى أنه ليس من الضروري أن يكون سعوديا، إلا أنها أضافت "اللي أحبه راح أتزوجه بغض النظر عن الجنسية، لكن أفضل السعودي لأني أحب اللهجة السعودية وأحب قيمهم"، لافتة إلى أن أمها سعودية.

فاطمة المؤمن تلمح الى تفضيلها الزواج من رجل سعودي pic.twitter.com/I8E2RztQyD — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 12, 2021

وتعد فاطمة المؤمن من أشهر مدونات الموضة في العالم العربي شهرة وتألقا ويتابعها نحو مليوني متابع على حسابها بـ "إنستغرام".