"من أين جاءتهم الجرأة"... ورثة عبد الحليم حافظ غاضبون من إعلان

عبرت أسرة الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، عن غضبها واستيائها من الإعلان قبل يومين عن حفل غنائي سيقام له داخل قصر البارون التاريخي في شهر نيسان/ أبريل المقبل بتقنية "الهولوغرام".

وأوضح ورثة عبد الحليم حافظ في بيان لهم، أمس الجمعة، أن سر غضبهم هو إعلان منظمو الحفل عنه دول حصولهم على إذن منهم أو من جمعية المؤلفين أو من نقابة المهن الموسيقية المصرية، ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، بحسب قولهم.

وأعلنوا اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على الحفل بسبب عدم الرجوع لهم في إقامته، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

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كما طالب محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، في مداخلة هاتفية مع فضائية "تن تي في" المصرية نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان هانى شاكر، بالتدخل لسد الباب أمام الجهات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية لـ "العندليب الأسمر" بضرورة عدم إقامة أي حفلات دون الحصول على تصريح من النقابة وتصريح من الورثة.

وفي سياق متصل، أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين أصدرت بيان تضامن مع ورثة عبد الحليم حافظ في عدم إقامة حفله في قصر البارون، والذي جاء فيه: "نحن لا نعرف من أين جاءتهم الجرأة في الإعلان عن حفل هولوغرام لعبد الحليم حافظ في قصر البارون، دون الحصول على هذه التصاريح وتلك الموافقات، وكيف جرأوا على تحدي القوانين المنظمة لذلك، ومن هو الذي يقف وراءهم".

وتابع البيان: "إننا نهيب بالقائمين علي قصر البارون أن يتعاونوا مع هؤلاء الخارجين عن القانون ونحذر أي جهة تتعاون معهم أو تساعدهم في التعدي علي حقوق المؤلفين والملحنين والورثة".

وفي آخر تطورات الأزمة، تقرر تأجيل إقامة حفل عبد الحليم حافظ بتقنية "الهولوغرام"، الذي كان من المقرر أن يعقد في الثاني من شهر نيسان/ أبريل المقبل المقبل في قصر البارون.